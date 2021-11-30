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محافظ الشمال: لإجراءات قانونية لمنع قطع الاشجار وافتعال الحرائق

30 - نوفمبر - 2021
رمزي نهرا

رمزي نهرا

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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميما حمل الرقم 9/2021 قضى باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع قطع الأشجار خلافا للقانون وافتعال الحرائق، جاء فيه:

“نظرا لتزايد نسبة قطع الأشجار المعمرة للمتاجرة وبيع الحطب خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما ينجم عنها من مجازر بيئية وتقلص حجم الغابات وخسارة الثروة الحرجية، لذلك، يطلب من جانب القائمقامين ومن دائرة البلديات في المحافظة التعميم على البلديات واتحاداتها كل ضمن نطاقه تكليف مأموري ونواطير الغابات تشديد الحراسة على الغابات ومنع قطع الاشجار بدون الاستحصال على التراخيص اللازمة بذلك من المراجع المختصة أصولا (وزارة الزراعة) كما وتشديد المراقبة لمنع افتعال الحرائق وتنظيم المحاضر اللازمة بحق المخالفين تمهيدا لاحالتهم الى القضاء او النيابة العامة المختصة، وذلك سندا لنص المادة 115 من قانون الغابات”.

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