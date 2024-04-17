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محافظ الشمال يصدر تعميماً جديداً.. ما هو؟

منذ 41 دقيقة
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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميماً طلب فيه من قائد درك منطقة الشمال الاقليمية متابعة الخطة الأمنية وخاصة لجهة توقيف المخلين بالأمن واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وجاء في نص التعميم: “عطفاً على اجتماع مجلس الأمن الفرعي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ ، وحيث أنه تبين تراجع كبير في نسبة الحوادث والخروق الأمنية خلال فترة عيد الفطر وذلك بسبب الخطة الأمنية التي تم اعتمادها، للاطلاع ومتابعة الخطة وخاصة لجهة توقيف المخلين بالأمن واتخاذ الاجراءات اللازمة والمشددة لحفظ الأمن والنظام والافادة.

قرار ثانٍ

كما اصدر المحافظ نهرا قرارا طلب فيه من قائد درك منطقة الشمال الاقليمية ازالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة. وجاء فيه:

وجاء في نص القرار : 

“عطفاً على اجتماع مجلس الأمن الفرعي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ وحيث تقرر البدء بازالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة بعد انتهاء فترة الأعياد (كيوسكات ، بسطات ، انشاءات متعدية على الأرصفة العامة وخلافه ). لذا للاطلاع والايعاز لمن يلزم اجراء الكشف وايداعنا محضرا يبين جميع المخالفات على اختلافها ضمن نطاق قضاء طرابلس وتحديدا مدينة طرابلس وابلاغ المخالفين وجوب الازالة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالتها بالقوة والافادة”.

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