محافظ الشمال يطلب زيادة الجهوزية والتنبّه من اندلاع الحرائق

أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميماً متعلّق بزيادة الجهوزية والتنبّه من خطر اندلاع الحرائق، وجاء في نص التعميم الذي حمل الرقم 4/2022:

“حيث ان التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية حذّرت من ارتفاع ملحوظ في معدل درجات الحرارة التي ستتخطى معدلاتها الموسمية في بعض المناطق والبلدات، مما قد يرفع من خطر اندلاع الحرائق في الأحراج والغابات لذلك: يطلب الى الجهات المختصة من عناصر الدفاع المدني والإطفاء ورؤساء مراكز الأحراج ونواطيرها والبلديات واتحادات البلديات في محافظة لبنان الشمالي أخذ الاحتياطات اللازمة والبقاء على جهوزية وتنسيق تام لمكافحة أي حريق يمكن أن يندلع نتيجة ارتفاع الحرارة، منعاً من تمدده أو اقترابه من الأماكن السكنية.

كما يطلب من البلديات كافةً تحذير ومنع المواطنين من إشعال أي مصدر للنيران في الغابات أو الأحراج وتفادي إشعال أي مواقد في المناطق الحرجية أو قربها، وتكليف من يلزم من الشرطة أو النواطير المراقبة المستمرة والإبلاغ فورا عن أي حريق قبل تمدده والتنسيق الدائم مع عناصر الدفاع المدني لتعبئة الصهاريج وتأمين مخزون المياه والمساعدة في الوصول إليه استباقاً لأي حريق قد يندلع”.

وتابع: “إننا إذ نعوّل على وعي جميع المواطنين وشعورهم بأعلى درجات المسؤولية، نذكّر دوماً بضرورة اتباع الإرشادات والتعاون مع الأجهزة المحلية لتفادي حدوث أي كارثة بشرية أو بيئية، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة”.