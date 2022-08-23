محافظ النبطية: لا صلاحية للبلديات لفرض أي رسوم جديدة

وجّه محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه، كتابا إلى قائمقاميات مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل وبلديات قضاء النبطية، جاء فيه: “نظرا إلى ورود شكاوى عدة من مواطنين حول قيام بعض البلديات بفرض ضرائب ورسوم جديدة منها لرفع النفايات، ونشرها بيانات لهذه الغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يشكل مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إذ أن البلديات لا صلاحية لها لفرض أي رسوم جديدة أو تحديد قيمتها، بل إن الرسوم والضرائب لا يمكن فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بموجب قانون. لذلك، وبناء على ما تقدم، نلفت نظر البلديات إلى وجوب عدم مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، بل التشدد في تطبيقها. كما نحثها على تعزيز جباية الرسوم المفروضة بموجب القانون رقم ٨٨/٦٠ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) وفتح باب التبرعات والهبات لمواجهة أزمة النفايات وغيرها من الأزمات المستجدة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.







