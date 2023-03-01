محافظ النبطية: ملتزمون تعاميم مجلس الوزراء والداخلية

عقدت غرفة الكوارث في محافظة النبطية اجتماعا برئاسة محافظ النبطية حسن فقيه في مقر اتحاد بلديات الشقيف، في حضور قائمقام بنت جبيل شربل العلم وممثلين عن قائمقامي حاصبيا ومرجعيون ورؤساء الاتحادات في اقضية النبطية بنت جبيل مرجعيون وحاصبيا وممثلين عن الوزارات المعنية والدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر اللبناني والامن العام ورؤساء الأقسام والوحدات في السرايا الحكومية في النبطية.

رحب المحافظ فقيه بالحضور، مثنيا على “دورهم وعملهم في مجال الغرفة بالتكاتف كعائلة واحدة”، وقال: “علينا التزام التعاميم والتدابير الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بما يتعلق بالكوارث، ونحن في غرفة إدارة الكوارث في محافظة النبطية التي تتشكل من الاتحادات والأجهزة الأمنية والإدارات الرسمية المعنية من الدفاع المدني والصليب الأحمر ووزارة الشؤون الاجتماعية والزراعة معنيون في هذا الظرف الصعب، وحريصون ان نتبادل الأفكار حول عملنا اذا طرأت أي احداث”.

أضاف: “نحن معنيون أيضا بعملنا وبكل التعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية حول الإحصاءات للبيوت المتصدعة والايلة للسقوط ونحن ننجز الجداول في هذا الشأن ونرسل كل ما ننتهي منه الى غرفة العمليات وان كان هناك منزل متصدع ممكن للهيئة العليا للإغاثة مساعدة أصحابه بعد كشف الجيش. إننا مطمئنون بالشكل العام لان لا مشاريع سكنية لدينا كتركيا وسوريا والمشاريع السكنية عندنا تحصل على رخص من التنظيم المدني وعندنا مجتمع انساني متماسك”.

وتبادل الحضور طرح الأسئلة والنقاش عن دور كل وزارة او مؤسسة في الغرفة.