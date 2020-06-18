بعد اندلاع الحريق في الهرمل الاربعاء، علمت الـLBCI أن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في صدد تقديم إخبار للمدعي العام البيئي في البقاع، خصوصا بعدما أفادت التحقيقات الأولية بأن اندلاع الحريق سببه اضرام النيران في مكب النفايات في بلدة مزرعة سجد في الهرمل.

وعملت عناصر الدفاع المدني في لبنان، الأربعاء، على إخماد حريق هائل شبّ في جرود السلسلة الغربية، في قضاء الهرمل، وأتى على قسم كبير من الأحراج. وناشد أهالي منطقة مزرعة سجد، وبلدة زغرين، المعنيين التدخل لمحاصرة النيران وإطفائها.

وقال مسؤول في مركز الدفاع المدني، إنّ “الحريق كبير جداً، وبسبب وعورة المكان وجدنا صعوبة في وصول سيارات الإطفاء لإخماد النيران في وقتٍ سريع. من هنا كانت الحاجة إلى مؤازرة الجيش اللبناني، الذي تدخّل معنا للعمل على احتواء الحريق ومنع وصوله إلى المنازل وتدمير المزيد من الثروة الحرجية، بواسطة طوافات عسكرية بعد اتصالات أجراها وزير الزراعة عباس مرتضى ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مع المؤسسة العسكرية”.

بدوره، تابع قائمقام الهرمل، طلال قطايا، ميدانياً الجهود المحلية التي تبذل لمحاصرة النيران، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، في حين أطلق الأهالي نداء استغاثة لكل من يستطيع المشاركة والمساهمة في إخماد الحريق الذي يكاد يصل الى المنازل.