الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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محافظ بعلبك – الهرمل: كل شيء مؤمّن للنازح السوري وحتى الإنترنت متوفر "من دون بدل مادي"!

منذ ساعة واحدة
محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر

محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر

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اكد محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر أن كلفة النزوح السوري كبيرة جدًا على لبنان الذي دفع أيضًا فاتورة بهويته وديمغرافيته، وفي بعلبك – الهرمل عدد النازحين يفوق عدد اللبنانيين في المحافظة.

وأضاف في حديث للـmtv: “إلى حين تحقيق ما نطمح إليه من عودة النازحين السوريين إلى بلدهم علينا إدارة الأزمة تبعًا للأصول”.

وقال: “في بعلبك – الهرمل متوسط العائلة السورية 10 أفراد وكل أمّ باتت وفق المنظمات الدولية معياراً للأسرة وعلى أساسها تُصرف الهبات وكل شيء مؤمّن للنازح حتى الانترنت مؤمنة من دون بدل مادي”.

إلى ذلك، أكد أنه مرتاح للوضع الأمني في بعلبك – الهرمل، شاكرا “الأجهزة الأمنيّة على جهدها وعلينا الحفاظ على ديموغرافية لبنان وتنوّعه وبمجرّد وجود قرار سياسي ونية حسنة فإنّنا قادرون على النّهوض بالبلد من دون أن يتبرّع لنا أحد بدولارٍ واحد”.

من جهة ثانية، أوضح خصر أن “نهر العاصي يتلوّث بسبب تفريغ المياه الآسنة فيه وأنا بصدد رفع دعوى”.

وتابع: “عدم استكمال سدّ العاصي جريمة بحق بعلبك – الهرمل ويجب حلّ مسألة الضم والفرز من المنطقة والدولة تتحمّل مسؤولية تأخير هذا المشروع”.

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