السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محافظ بعلبك الهرمل يمنع بيع البنزين بالغالونات

19 - مايو - 2021
غالون بنزين

غالون بنزين

A A A
طباعة المقال

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعميما إلى البلديات والاتحادات البلدية بمنع محطات المحروقات من تعبئة مادة البنزين للزبائن بالغالونات .

وجاء في التعميم: “حيث أننا لاحظنا أن العديد من محطات المحروقات تعبىء مادة البنزين للزبائن بالغالونات بغية تخزينها في المنازل، الأمر الذي يعتبر بالغ الخطورة، والذي قد يؤدي إلى حصول حوادث احتراق مميتة، وحرصا على الصحة والسلامة العامة، وتلافيا للمخاطر والإضرار، نطلب إليكم كل ضمن نطاقه، إبلاغ أصحاب المحطات بوجوب عدم بيع مادة البنزين بالغالونات، ولصق صورة عن تعميمنا هذا على واجهة كل محطة بواسطة الشرطة البلدية أو شرطة الإتحادات والتشدد في مراقبة عمل المحطات لمنع أي مخالفة أو تجاوز وذلك تحت طائلة تحميل أصحاب المحطات المسؤولية عن أي مخالفة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تدابير سير
    تدابير سير غدا في هذه المناطق بمناسبة “رالي الربيع الـ 37”
    الاساتذة المتعاقدون
    حراك المتعاقدين يحذّر: لدفع متوجبات المشاركين في الانتخابات.. وإلا!
    اطلاق نار
    أطلقا النار على ملحمة وحاولا قتل صاحبها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    مجلس الوزراء
    فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!