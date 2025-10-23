محافظ بعلبك: لتشدّد البلديّات في المراقبة حفاظاً على الثروة الحرجية

أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعميماً موجها في كتاب إلى كافة البلديات واتحادات البلديات في المحافظة، طالب فيه بـ”التشدد في المراقبة للحفاظ على الثروة الحرجية”، مشيرا إلى أنه “تكثر مع بداية فصل الصيف من كل عام عمليات قطع الأشجار لاستعمال الحطب الناتج للتدفئة أو لصناعة الفحم أو للإتجار به، الأمر الذي يعتبر تعديا على الثروة الحرجية ويعاقب عليه القانون، بالإضافة إلى الأضرار البيئية”.

وتابع: “من منطلق حرصنا على الثروة الحرجية وسلامة البيئة، يطلب إليكم التشدد في مراقبة الأحراج، وتكليف الشرطة البلدية بذلك لمنع قيام أية أعمال قطع للأشجار، وإبلاغ القوى الأمنية الموجودة عن أية مخالفة تضبط او تعدٍّ، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين والمخالفين من قبل القضاء المختص، كما إيلاء هذا الأمر بالغ الأهمية، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية”.