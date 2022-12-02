محافظ بيروت أحال إلى النائب العام المالي شكوى بحق عدد من أصحاب ومستثمري المولدات في الأشرفية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أحال إلى النائب العام المالي شكوى بحق عدد من أصحاب ومستثمري المولدات الكهربائية (اشتراك) في منطقة الأشرفية وجاء في نص الشكوى الآتي:

بناءً على الكشف الذي قامت به المراقب التابعة لقسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، على مولدات كهرباء خاصة (إشتراك) وتمديداتها للتثبت من تقيد أصحابها ومستثمريها بمضمون البلاغ عدد 6731/2022 تاريخ 18/8/2022، المتضمن وجوب الامتناع فوراً وبصورة نهائية عن استعمال أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة البلدية لتمديد الشبكات الكهربائية التابعة لمولداتهم، ووجوب التصريح عن التمديدات الحالية القائمة والإستحصال على الترخيص اللازم ذات الصلة وفقاً للأصول القانونية، وقد تبيّن أن بعض أصحاب ومستثمري تلك المولدات، لم يلتزموا بمضمون البلاغ المذكور، بحيث أن تمديدات الكابلات العائدة لمولداتهم على أعمدة الإنارة الكائنة في شارع مسعود الأشقر – محلة الأشرفية، تشكل خطراً على الجوار، كون هذه الأعمدة أصبحت آيلة للسقوط على الطريق العام،

وبالتالي أصبحت مصدر خطر داهم على السلامة العامة وعلى حركة المرور،

علماً أنه بتاريخ إجراء الكشف في 9/11/2022، تم توجيه أربعة إنذارات تحت رقم 2747 و2748 و2749 و2750 إلى المخالفين، بوجوب إزالة التمديدات الكهربائية ولوحات قواطع الاشتراكات الكهربائية عن أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة العائدة لبلدية بيروت، والالتزام بالبلاغ المذكور أعلاه،

ولما كان يقتضي عملاً بمضمون البلاغ المنوه عنه أعلاه، وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، إلزام المخالفين بوجوب إزالة تمديدات الشبكات الكهربائية التابعة لمولداتهم عن أعمدة الكهرباء والإنارة بصورة فورية، بسبب تعريضها لأضرار جسيمة من جراء تحميلها هذه التمديدات والكابلات عشوائياً، مما ينذر بسقوطها، وبالتالي تعريض السلامة العامة لخطر مباشر.

وقد طلب المحافظ عبود من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إجراء المقتضى القانوني اللازم بحق المخالفين.