محافظ بيروت: الاعمال في الاماكن المتضررة تتم بالتنسيق مع الجيش

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أكد محافظ بيروت أن الاعمال في الاماكن المتضررة تتم بالتنسيق مع الجيش وهناك غرفة الطوارئ المتقدمة التي تدير العمليات ونقوم بتسيير دوريات ويتم توقيف نحو 15 شخصا يوميا في فترة الليل.

ويطوي لبنان الأسبوع الأول على وقوع الانفجار المأساوي الذي دوى في مرفأ بيروت نتيجة الإهمال وقلة مسؤولية السلطة الفاشلة الحاكمة.

وأسقط هذا الانفجار أكثر من 150 ضحية وأكثر من 5000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين.

وعلى أثر الرفض العارم لهذه السلطة الفاشلة، تقدمت الحكومة أمس باستقالتها.