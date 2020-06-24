محافظ بيروت اوضح تفاصيل ما حصل في العقار 3940 في المدور

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بيانا أوضح فيه تفاصيل ما حصل في العقار الرقم 3940 في منطقة المدور – الأشرفية مساء أمس.

وأشار الحافظ عبود الى “أن حرس مدينة بيروت نفذ قرارا قضائيا سابقا بإخلاء العقار الذي تملكه البلدية، ولم يكن التقرير الموجود يلحظ وجود عائلات مقيمة على الأرض المصادرة. وانه بالتشاور مع دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ومعالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي، وبعد الإطلاع على الظروف الإنسانية المحيطة بالملف، قرر إرجاء تنفيذ القرار وإعادة دراسته، وهو حريص على عدم التسبب بأذى يطال معيشة البعض في هذه الظروف الإقتصادية الضاغطة”.