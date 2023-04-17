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محافظ بيروت خلال وقفة وطنيّة: اللبنانيّون متمسكون بحماية السلم الأهلي

منذ 17 ثانية
محافظ بيروت مروان عبود

محافظ بيروت مروان عبود

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نظمت “رابطة أبناء بيروت” بالتعاون مع جمعية “اليازا” والنادي اللبناني للدراجات النارية، وقفة وطنيّة في ساحة الشهداء – وسط بيروت، بعنوان “ذكريات الحرب الأهلية، تنذكر ما تنعاد”، رفضًا واستنكارًا لإعادة اللبنانيين إلى الحرب الأهلية والتقسيم، برعاية وحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ومشاركة فريق لجنة الخدمات الطبية للإغاثة والإسعاف بإشراف القائد خالد الحلاق، وفرق الدراجين من كل المناطق بإشراف الكابتن فؤاد الصمدي.

عبود أكد خلال الوقفة أنّ “اللبنانيين متمسكون بحماية السلم الأهلي وأن ما نشهده من ترابط بين المشاركين بهذا النشاط اليوم يجب أن يكون نموذجًا يحتذى به في كل لبنان”، داعيًا إلى “الرحمة لأرواح الشهداء الذين سقطوا بفترة الحرب الأهلية وضحوا بدمائهم من أجل الوطن”.

ونوه بـ “الجهود الوطنية لرابطة أبناء بيروت وجهود النادي اللبناني للدراجات النارية في لبنان لتعميمهم ثقافة قيادة الدراجات النارية وفق القانون ومعايير السلامة العامة”.

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