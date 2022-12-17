السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محافظ بيروت دشن مشروع تجهيز مركز فوج الإطفاء في الطريق الجديدة بالطاقة الكهربائية البديلة

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2022 10:55 صباحًا
القاضي مروان عبود

القاضي مروان عبود

A A A
طباعة المقال

أفادت دائرة العلاقات العامة في بدية بيروت في بيان، أنه واستكمالاً للدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لفوج إطفاء مدينة بيروت للقيام بعملهم في مدينة بيروت على النحو المطلوب، وبعد تزويد قيادة فوج اطفاء مدينة بيروت في منطقة الكرنتينا ومركز الفوج في منطقة الباشورة بألواح الطاقة الشمسية لإنارة الثكنات وغرفة العمليات المركزية وغيرها من الأمور التي تسهل عمل رجال الفوج، دشن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مشروع تجهيز مركز فوج الإطفاء في الطريق الجديدة بالطاقة الكهربائية البديلة بحضور قائد فوج الإطفاء العقيد ماهر العجوز والدكتور نبيل حداد ممثل جمعية مساندة الشرق الألمانية orient helper في لبنان التي قدمت هذا المشروع الذي هو عبارة عن اثنى عشر لوحاً من الطاقة الشمسية وثماني بطاريات مع مستلزماتهم لزوم تزويد المركز بالطاقة الكهربائية البديلة على مدار الساعة وتسهيل عمل عناصر الفوج وتحديداً في مركز الطريق الجديدة.

وقد شكر المحافظ عبود الدكتور حداد على هذه الهبة التي تؤمن الاستدامة إنارة المركز وغرفة السنترال لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة وتنفيذ المهمات المطلوبة منهم على أكمل وجه، متمنيا للجمعية وممثلها دوام التقدم لخدمة الوطن والمواطن.

بدوره شكر العقيد العجوز الدكتور حداد على تقديم المساعدة للفوج والوقوف الى جانبه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

بعدها جال الجميع برفقة ضباط الفوج في أرجاء المركز للاطلاع على الحاجيات والمتطلبات الضرورية التي تمكّن رجال الفوج من تلبية أي نداء استغاثة بالسرعة المطلوبة.

    المزيد من أخبار لبنان

    العاقبية
    الاعتداء على جنود الأمم المتحدة "يضيء" الواقع اللبناني
    لبنان
    أي رهان على قمة "بغداد 2" ومن يستحضر ملف لبنان؟
    فادي كرم
    كرم: ويلنا إن انتهت جريمة التعدّي على الـ"يونيفيل" بلا تحقيق جدّي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!
    لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم
    كأس العالم قطر ٢٢
    قبل أيام من حلم كأس العالم.. نكسة صحية للاعبي المنتخب الفرنسي!
    مدون الطعام الصيني (غان)
    فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!