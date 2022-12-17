محافظ بيروت دشن مشروع تجهيز مركز فوج الإطفاء في الطريق الجديدة بالطاقة الكهربائية البديلة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بدية بيروت في بيان، أنه واستكمالاً للدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لفوج إطفاء مدينة بيروت للقيام بعملهم في مدينة بيروت على النحو المطلوب، وبعد تزويد قيادة فوج اطفاء مدينة بيروت في منطقة الكرنتينا ومركز الفوج في منطقة الباشورة بألواح الطاقة الشمسية لإنارة الثكنات وغرفة العمليات المركزية وغيرها من الأمور التي تسهل عمل رجال الفوج، دشن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مشروع تجهيز مركز فوج الإطفاء في الطريق الجديدة بالطاقة الكهربائية البديلة بحضور قائد فوج الإطفاء العقيد ماهر العجوز والدكتور نبيل حداد ممثل جمعية مساندة الشرق الألمانية orient helper في لبنان التي قدمت هذا المشروع الذي هو عبارة عن اثنى عشر لوحاً من الطاقة الشمسية وثماني بطاريات مع مستلزماتهم لزوم تزويد المركز بالطاقة الكهربائية البديلة على مدار الساعة وتسهيل عمل عناصر الفوج وتحديداً في مركز الطريق الجديدة.

وقد شكر المحافظ عبود الدكتور حداد على هذه الهبة التي تؤمن الاستدامة إنارة المركز وغرفة السنترال لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة وتنفيذ المهمات المطلوبة منهم على أكمل وجه، متمنيا للجمعية وممثلها دوام التقدم لخدمة الوطن والمواطن.

بدوره شكر العقيد العجوز الدكتور حداد على تقديم المساعدة للفوج والوقوف الى جانبه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

بعدها جال الجميع برفقة ضباط الفوج في أرجاء المركز للاطلاع على الحاجيات والمتطلبات الضرورية التي تمكّن رجال الفوج من تلبية أي نداء استغاثة بالسرعة المطلوبة.