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محافظ بيروت لكهرباء لبنان: أمنوا التيار لمياه بيروت وجبل لبنان

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2021 11:45 مساءً
محافظ​ ​مدينة ​بيروت​​ ​القاضي ​مروان عبود​

محافظ​ ​مدينة ​بيروت​​ ​القاضي ​مروان عبود​

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وجه محافظ بيروت القاضي مروان عبود كتابا رسميا إلى مؤسسة كهرباء لبنان، طلب فيه “استمرار تأمين التيار الكهربائي لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان”.

وجاء في الكتاب: “بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية المتراكمة، وبخاصة أزمة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي عن الكثير من المناطق اللبنانية، وحيث إن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ولكي تتمكن من الاستمرار في إمداد مدينة بيروت بالمياه تحتاج إلى تأمين تشغيل مولداتها في المحطات والخطوط الرئيسية المتصلة بمحطة الأشرفية، لذلك، نأمل من جانبكم الإيعاز إلى المعنيين لديكم ببذل المستطاع من الجهد لعدم قطع التيار الكهربائي عن المحطات والخطوط الرئيسية التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رأفة بالمواطنين اللبنانيين عموما، وأهالي بيروت خصوصا”.

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