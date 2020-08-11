محافظ بيروت: لن يتم إعطاء تراخيص لإقامة أبنية حديثة لأصحاب الأبنية المصنفة تراثية لعدم هدمها

أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود البلاغ الآتي: “تقوم مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بالكشف على الأبنية المتضررة كافة في مدينة بيروت من جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 – 8 – 2020 لبيان وضعها الإنشائي وتحديد حجم الأضرار وتوثيقها، بالتعاون مع نقابة المهندسين والمديرية العامة للآثار ومهندسين متطوعين.

لذلك، يطلب من مالكي الأبنية المتضررة، خصوصا المصنفة تراثية، إبلاغ مصلحة الهندسة في بلدية بيروت فورا عن الحالات التي تستوجب العمل على رفع الخطر الداهم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، علما بأنه عند المباشرة بعملية إعادة الإعمار سيتم إعطاء الأذونات بالسرعة اللازمة وشرط تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار ووفقا للقوانين المرعية الإجراء حفاظا على شكل الأبنية الهندسي التراثي.

كما نبلغكم أنه لن يتم إعطاء أي تراخيص لإقامة أبنية حديثة لأصحاب الأبنية، خصوصا المصنفة تراثية، الذين يستغلون حالة الطوارئ للقيام بهدمها من دون ترخيص ولن تشملهم بالتالي عملية إعادة الإعمار”.