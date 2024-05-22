محافظ بيروت: معيب أن تبقى العاصمة مظلمة

أنارت بلدية بيروت عدداً من الشوارع في منطقة الصنائع، مساء اليوم بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لبيروت عبدالله درويش، عضو المجلس البلدي يسرى صيداني، رئيس المجلس الثقافي والانمائي لبلدية بيروت الصحافي محمد العاصي، رئيس نقابة تجار الخلوي الشيخ علي فتوني وعدد من الشخصيات الاجتماعية.

وتمّت إضاءة الشارع الممتد من مصرف لبنان، وزارة الإعلام، مرورا بالشارع المؤدي إلى وزارة الداخلية في موازاة حديقة الشهيد رينيه معوض – الصنائع، وصولا الى منطقة سبيرس.

عبود

بعد تشغيل الانارة، القى عبود كلمة قال فيها: “في اطار مبادرات تعزيز الامن في بيروت وتحسين وضع الاهالي، تقوم بلدية بيروت بالتعاون مع القطاع الاهلي والمشاركة معهم في انارة شوارع بيروت، والسيد علي فتوني هو في طليعة المبادرين لانارة هذا القسم من شوارع العاصمة، وقد سبق وأنار تلة الخياط، وأنا أحببت أن تشمل الانارة شارع الصنائع ومحيط وزارة الداخلية ومحيط وزارة الاعلام ووزارة السياحة ومصرف لبنان وشارع الحمراء، ويجب ان تنار كل شوارع العاصمة الاساسية ومعيب ان تبقى مظلمة وبدأنا اليوم من هذا الشارع”.

وختم: “لدينا 18 الف لمبة و450 الف متر من الطرقات يوجد فيها اعمدة وننوي من اليوم لغاية رأس السنة أن يكون القسم الاكبر منها مضاء. وهذه الانارة تمت بواسطة الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة، ونقوم اليوم باستبدال اللمبات الموجودة بأخرى اكثر توفيرا للطاقة، وكان يجب ان تستبدل سابقا، وهذا تحد كبير لنا، ولكن بجهود المخلصين سننجح”.

فتوني

ثم القى فتوني كلمة قال فيها: “نحن اثنينا على كلام المحافظ عبود لجهة إنارة شوارع بيروت، وسنسعى في المستقبل لاضاءة جميع مناطق بيروت من دون استثناء، وسنقوم بالاضاءة على مراحل. أضأنا تلة الخياط اليوم بشكل كامل، وهذه الاضاءة هي عبر المولدات اي انها لا تتوقف ليلا ونهارا، وسنعمل على اضاءة طريق المطار. ونأمل ان نتمكن من اليوم لغاية رأس السنة من اضاءة القسم الاكبر من العاصمة. وبدعم من المحافظ والمجلس البلدي وبالتعاون مع الجمعيات الاهلية ستضاء بيروت بكاملها”.