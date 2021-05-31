محافظ بيروت: ممنوع احتكار مادة البنزين في المدينة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن فوج اطفاء بيروت تمكّن وبالسرعة اللازمة من معالجة تسرب مادة المازوت من مولد كهربائي عائد لمؤسسة la mie doré في محلة الأشرفية السيوفي مبنى سيوفكو الطابق السفلي الاول، و حال التدخل السريع لرجال فوج الاطفاء دون وقوع كارثة لا تحمد عقباها، و تم معالجة التسرب الحاصل وفرش الرمال على كامل البقعة التي حصل فيها التسرب.

وطلب البيان من المواطنين، الالتزام بتعميم محافظ بيروت القاضي مروان عبود لجهة تطبيق شروط السلامة العامة وإجراء الصيانة الدورية وعدم الإهمال منعاً لاي خطر يهدد سلامة المواطنين.

وذكّر فوج اطفاء بيروت سكان العاصمة بضرورة الاتصال على الرقم 175 للتبليغ عن اي حادث او خطر محتمل في مدينة بيروت.