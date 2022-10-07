محافظ عكار يتابع حالات الكوليرا: حالتان مثبتتان قيد المراقبة

تابع محافظ عكار عماد اللبكي ملف حالات الكوليرا المثبتة حتى الآن، وعددها 2، في محافظة عكار، بالتنسيق مع مركز طبابة محافظة عكار في وزارة الصحة، وادارة مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي، ومع منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR عبر مسؤولها الميداني في محافظة عكار.

وأشار اللبكي الى أن خطة طارئة بوشر العمل بها لتكثيف معالجة الحفر الصحية في مئات مخيمات اللجوء المنتشرة في محافظة عكار، والبحث جار لرفع كمية المياه التي تزود بها هذه المخيمات للاستخدام المنزلي لضمان النظافة الشخصية، واطلاق حملة توعية مكثفة في هذا الاطار في المخيمات والمجتمعات المحلية المضيفة.

كما لفت الى ان “الامور لا تزال تحت السيطرة حتى الان، والمطلوب عدم اهمال هذا الواقع الصحي المستجد، والتعاطي معه بجدية تامة، والوعي لعدم الاختلاط مع اي مريض محتمل ان يكون مصابا بالكوليرا، وابلاغ المراجع الصحية عن اي حالة للتعاطي معها بالشكل الملائم، وضرورة التقيد بالارشادات الصحية التي اعلنتها وزارة الصحة، للحد من تفشي الوباء”.

وأكد ان الحالتين المثببتين قيد المعالجة في مستشفى الراسي الحكومي في حلبا، احداها لرجل خمسيني من سكان مخيم الريحانية للنازحين السوريين في بلدة ببنين، والحالة الثانية لسيدة لبنانية، قد تم عزلهما وهما قيد المراقبة بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية”.