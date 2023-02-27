محاكاة لـ "زلزال مُفترض" في جونية.. وخطة استباقية للحماية من الأخطار

في إطار المبادرة التي أطلقها محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي لتنظيم الاستجابة الأهلية في حال الطوارىء أو الكوارث، انعقدت ورشة عمل في مركز بلدية جونية، حيث عُرض فيلم وثائقي صغير حول محاكاة عملية إنقاذ من زلزال مفترض وحريق بإشراف غرفة إدارة مخاطر الكوارث في جبل لبنان.

فيما شرح المحافظ المكاوي في كلمته مقومات الاستجابة ومتطلباتها وسبل التدخلات الفاعلة خلالها.

ثم قدمت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور مارلين البراكس شرحًا للآثار والانعكاسات للزلزال الأخير والوضع اللبناني ودور المركز في الرصد والتوجيه.

بعد ذلك، قدم مسؤول إدارة الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني قاسم شعلان عرضًا لقاعدة المعلومات والبيانات التي أنجزها الصليب الأحمر خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتكون بتصرف أي استجابة لحالة من حالات الطوارىء وتسهل توفير القدرات والموارد البشرية المساندة للأجهزة المولجة عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وفي الختام، قدم المهندس راشد سركيس ممثل الجمعية اللبنانية للتخفيف من أخطار الزلازل الخطوات الآيلة إلى تحضير الخطة الاستباقية للحماية من أخطار الزلازل.