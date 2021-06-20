الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محاكمة علنية للمعتدين على مؤسسة للصيرفة غدا في صور

20 - يونيو - 2021
القضاء

القضاء

A A A
طباعة المقال

تعقد في محكمة جزاء صور عند التاسعة والنصف من قبل ظهر غد الاثنين، جلسة علنية للمعتدين على مؤسسة شمس الدين للصيرفة، تواكبها وسائل الاعلام كافة.

وعين القاضي ايهاب بعاصيري الجلسة الاولى للمحاكمة بحضور أصحاب العلاقة، معتبرا أن “هذا الاجراء يضع حدا للفلتان الامني الذي تشهده صور في الآونة الاخيرة من خلال أخذ القضاء والقوى الامنية دورهم والقيام بواجبهم في محاسبة المخلين بالامن وخاصة بعد التوجه الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة وضع حد للاعتداء على مصالح المواطنين.

وشكر الشيخ بلال شمس الدين في بيان، القضاء والنيابة العامة التمييزية بشخص رئيسها القاضي رهيف رمضان والأجهزة الأمنية.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    بري دعا الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس
    القضاء
    متحدون وصرخة المودعين والمجلس الوطني للإنقاذ: على كل قاض حر التصدي للرشوة
    منتخب لبنان بكرة السلة ينتصر على الفيليبين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
    تريد بيع طفلها لإجراء عملية تجميل لأنفها
    أم تبيع رضيعها مقابل 3600 دولار لإجراء عملية تجميل
    جبران باسيل وسليمان فرنجية
    ورقة مطالب من باسيل حملها الخازن الى فرنجية