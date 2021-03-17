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محال في عكار أقفلت أبوابها والأهالي يناشدون محاسبة المحتكرين

17 - مارس - 2021
اقفال محال في الجنوب
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لليوم الرابع على التوالي، اقفل القسم الاكبر من أصحاب السوبرماركت في عكار،  أبواب مؤسساتهم التجارية، ممتنعين عن تسليم المواد الغذائية للمستهلكين وبخاصة المدعومة، بحجة الارتفاع التصاعدي المتسارع للدولار، على حساب العملة الوطنية.

وطالب الأهالي الجهات الرسمية المعنية وبخاصة ​مديرية حماية المستهلك​، زيارة هذه المحال لتبيان حقيقة الامور، ومحاسبة المحتكرين.

وأوضح عدد منهم أن بعض المحال في حلبا تفتح من وقت لآخر بطريقة سرية، ولا تبيع المواطنين السلع المدعومة، ما يؤدي إلى حصول تلاسن وإشكالات بين الموظفين والمواطنين.

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