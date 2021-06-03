محامو بيروت: الامتحانات الشفهية لدورة 2021 تحصل بطريقة حديثة ممكننة

أعلن المكتب الاعلامي لنقابة المحامين في بيروت أن “الامتحانات الشفهية لطالبي الانتساب الى جدول المحامين المتدرجين لدورة 2021، تجري في بيت المحامي، حيث (ت)يحضر طالب(ة) الانتساب أمام واحدة من لجنتين يرأسها مداورة كل من نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف ونقيبة المحامين السابقة أمل حداد ونقيب المحامين السابق أنطونيو الهاشم، وعضوية أمين سر النقابة سعد الدين الخطيب وعضو مجلس النقابة المقرِّر في قضايا التدرج عماد مرتينوس والقاضي الرئيس جون القزي ومحامين منهم من حملة الدكتوراه في الحقوق وأساتذة محاضرين في كليات الحقوق في جامعات لبنان”.

وأشار إلى أن “هذه الامتحانات تحصل بطريقة حديثة ممكننة بشكل كامل، حيث تطرح على طالب الانتساب الأسئلة في المواد المحددة وفاقا لاختياره لبطاقات إلكترونية من خلال القرعة، وهذه البطاقات تظهر على الشاشات الإلكترونية الأسئلة العائدة لها، باعتماد مبدأ عشوائية الإختيار.

كما توضع العلامات التقيمية في كل مادة من قبل أعضاء اللجنتين مباشرة على ألواح إلكترونية فيتم احتساب مجموعها بشكل فوري وسري. مع العلم أن هذا النظام يعتمد معايير صارمة لحماية المعلومات ويؤمن شفافية مطلقة”.

ولفت إلى أن “هذا التطور في استعمال الوسائل الحديثة تم إعداده وتجهيزه من قبل مركز المعلوماتية وغرفة العمليات في نقابة المحامين في بيروت”.