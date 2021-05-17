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محامية وعناصر أمنية أمام العسكرية بتهم قبض رشى وأموال نقدية

17 - مايو - 2021
القضاء

القضاء

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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة مساء اليوم، أحكاما في حق المحامية منال ع.، ومحمد ع.، والنقيب في قوى الأمن الداخلي أنور س.، والمؤهل أول ناصر ش.، لإقدام المحامية ومحمد على دفع رشى في شكل أموال نقدية وهدايا الى المدعى عليهما النقيب أنور س. والمؤهل أول ناصر ش.، لحملهما على القيام بأعمال منافية لوظيفتهما، ولإقدام الثالث والرابع على قبض رشى في شكل هدايا وأموال نقدية، للقيام بأعمال منافية لوظيفتهما مخالفين بذلك التعليمات العسكرية.

وقضت الأحكام بحبس منال ع. سنة، وغرامة بقيمة خمسة ملايين ومئتي ألف ليرة لبنانية، وحبس محمد ع. عشر سنوات، مع تجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

وأما النقيب أنور س. فقضى الحكم في حقه بسجنه ثلاثة أشهر وغرامة مئتي ألف ليرة لبنانية، والمؤهل أول ناصر ش. بالحبس سنة، وبغرامة خمسة ملايين ليرة لبنانية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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