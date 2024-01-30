محاولة استطلاعية جديدة.. "الخماسية" تبحث عن آلية للخرق رئاسيًا

اعتبرت مصادر مطلعة أن الحراك المستجد للسفراء، والذي يأتي بالتزامن مع اللقاءات التي يجريها الموفد القطري في بيروت بعيدًا عن الإعلام، إنما يشكل محاولة استطلاعية جديدة في سياق البحث عن مخارج للاستحقاق الرئاسي، وستكون في سياق البحث والتشاور حول كيفية إحداث الخرق الرئاسي أكثر مما هو مبادرة جديدة.

وقالت المصادر لصحيفة “الأنباء الإلكترونية”: “لن تُطرح في هذه المرحلة أسماء، إنما سيكون هناك استمزاج للآراء وتقريب وجهات النظر، وذلك بناء على الاجتماع الأخير للسفراء في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة”.

وألمحت المصادر إلى أن الطرح الأهم يتعلّق بآلية انتخاب الرئيس، في محاولة للاستفادة من الأجواء التي رافقت جلسة التمديد لقائد الجيش.