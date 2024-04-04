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محاولة فاشلة لسرقة محل للصيرفة في جونية.. اليكم التفاصيل

منذ 37 دقيقة
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أفادت مصادر مطلعة بأن شخصين اثنين، مجهولين، دخلا مساء الخميس منزل الأخوين عساف في محلة غادير – جونية، وهما يملكان محلا للصيرفة في ساحة جونية.

وعمد المجهولان إلى تقييد الأخوين عساف، على كرسيين، بواسطة حبل.

وأخذ المجهولان مفاتيح محل الصيغة، وتوجها لمحاولة السرقة.

ولكن شبانا من المنطقة، كانوا بالقرب من الساحة تنبهوا للأمر، حين كان السارقان يحاولان فتح المحل.

وحصل تضارب بين الفريقين، غير أن السارقين تمكنا من الفرار، وباءت محاولة السرقة بالفشل.

حضرت إلى المكان دورية من مخابرات الجيش وبوشرت التحقيقات لكشف السارقين.

تجدر إلإشارة إلى أن الأخوين عساف تعرضا لمحاولة سرقة من شخص من التابعية السورية منذ أشهر، وأصيبا في خلالها بجروح وكدمات.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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