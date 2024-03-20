محتجزون في الإمارات بطريقهم للعودة الى لبنان مع وفيق صفا

نسبت وكالة “رويترز” إلى أربعة مصادر مقربة من “حزب الله” أن “المسؤول عن وحدة الارتباط والتنسيق التابعة لحزب الله وفيق صفا قام بزيارة إلى الإمارات لتسهيل إطلاق سراح أكثر من عشرة مواطنين لبنانيين محتجزين هناك”.

ولم يصدر بعد رد من وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات “رويترز” للتعليق.

وقالت المصادر إن صفا سافر إلى الإمارات أمس الثلثاء، مؤكدةً بأن “المحتجزين أُلقي القبض عليهم بتهم منها تقديم الدعم والتمويل إلى حزب الله”.

وأضافت المصادر الأربعة أن “المحتجزين سيُفرج عنهم خلال الأيام المقبلة وسيرافقون صفا في رحلة العودة إلى لبنان”.

وذكر مصدر أن “الزيارة تشير إلى جهود تخفيف بعض التوترات الإقليمية”، من دون الخوض في تفاصيل.

وشملت تحركات السياسة الخارجية للإمارات في الأعوام القليلة الماضية إعادة العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد وتطبيع العلاقات مع إسرائيل في 2020.

وبدأت الإمارات إعادة التواصل مع طهران في 2019، وأعادت السعودية علاقاتها مع إيران العام الماضي.

وأعلنت الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي حزب الله جماعة إرهابية في 2016. وفرض المجلس عقوبات عليه في 2013 لمشاركته في حرب سوريا.

فيما قادت الإمارات تحركات العرب لإعادة العلاقات مع الأسد على مدى الأعوام القليلة الماضية. وعادت سوريا إلى جامعة الدول العربية العام الماضي بعد تعليق عضويتها لأكثر من عقد.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أن الإمارات أفرجت العام الماضي عن عشرة مواطنين لبنانيين احتجزتهم السلطات هناك لشهرين.