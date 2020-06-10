محتجون اقفلوا سنترال الميناء ومكاتب كهرباء قاديشا

اقفل محتجون في طرابلس سنترال الميناء، وعمدوا الى طرد الموظفين، ورددوا هتافات تطالب باسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

ثم اغلقوا مكاتب شركة كهرباء قاديشا في الميناء، ومنعوا الموظفين من البقاء فيها.

كما اقتحم عدد من الشبان المحتجين منذ الصباح الباكر مبنى المالية في طرابلس، وهم يرددون الهتافات المنددة بارتفاع سعر صرف الدولار، وطلبوا من الموظفين مغادرة مكاتبهم.

وأكد المحتجون أنهم سيصعدون احتجاجاتهم “طالما أن المسؤولين لا يهتمون بأبسط حقوق الناس المعيشية، فالكهرباء مقطوعة والمازوت مفقود، والغلاء بلغ مستويات قياسية، والناس لم تعد تتحمل كل هذا الضغط وبحاجة إلى حلول فورية”.

وفي الامس نزل الثوار على الارض بعد تخطي سعر صرف الدولار عتبة الـ 4500 ليرة لبنانية، قطعوا الطرق في عدد من المناطق اللبنانية، وتجمع بعضهم في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت داعين الى كبح انهيار الليرة ومحاسبة المتسببين بانهيارها، كما رفعوا شعارات مطلبية ومعيشية. حيث أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة ضمن نطاق البقاع حاليا هي: تعلبايا، سعدنايل، قب الياس، حوش الحريمة وكسارة مفرق الأنطونية، ومفترق جديتا العالي.