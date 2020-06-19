محتجون قطعوا طريق عام حلبا بالإطارات تضامناً مع الناشطة كيندا الخطيب

وقفة احتجاجية تضامنية مع الناشطة كيندا الخطيب
وقفة احتجاجية تضامنية مع الناشطة كيندا الخطيب

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أقدم محتجون على قطع طريق عام حلبا بالإطارات تضامناً مع الناشطة الموقوفة كيندا الخطيب.

وسبق ذلك وقفة تضامنية أمام سرايا حلبا الحكومي بحضور عائلة كيندا وألقيت كلمات نبهت من التوقيفات التعسفية ومن سوق التهم بحق الناشطين.

وطالب المتحدثون النقيب ملحم خلف متابعة قضية كيندا كي لا تظلم. ودعوا إلى إطلاق سراحها فوراً.

وأكد المحتجون أنهم ابتداء من يوم الاثنين المقبل وفي حال لم يتم الإفراج عن الناشطة، سيعمدون إلى قطع كل طرقات عكار والعديد من طرقات الشمال وصولاً إلى نفق شكا.

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