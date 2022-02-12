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محتجّون أمام منزل ميقاتي والسبب عبارة «بدنا نتحمّل بعض»

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2022 5:34 مساءً
تحرّك أمام منزل ميقاتي

تحرّك أمام منزل ميقاتي

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اعتراضاً على قوله “بدنا نتحمّل بعض”، نفّذت مجموعة من المحتجّين تحرّكاً أمام منزل رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي في وسط بيروت، وسط انتشارٍ لعناصر مكافحة الشغب والقوى الأمنيّة.

وحاول المُعتصمون تخطّي الحواجز الحديديّة، إلا أنّ القوى الأمنيّة تصدّت لهم وطلبت منهم “التروّي كي لا تضطرّ لاستعمال القوّة لمنعهم من الاقتراب”.

وكان ميقاتي، توجّه الخميس، في تصريح متلفز، إلى المواطنين اللبنانيين، قائلًا لهم، إنّ الدولة لم تعد قادرة على تزويد مواطنيها بخدمات الكهرباء والاتصالات بالشكل المجانيّ لعدم وجود الأموال الكافية لذلك”.

وأضاف: “المواطن يتحجّج بأنّ أمواله محجوزة بالمصارف، “لذلك بدنا نتحمّل بعض”.

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