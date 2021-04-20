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محضرا ضبط بحق محل وملحمة في صيدا

20 - أبريل - 2021
سوق صيدا التجاري

سوق صيدا التجاري

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سطر مفتشو مصلحة الاقتصاد جنوبا محضر ضبط بحق احد المحال الكبرى لبيع المواد الغذائية في منطقة صيدا، بعدما تم ضبط كمية من اكياس الحليب المدعومة واكياس الرز زنة 900 غرام مخبأة في احد المكاتب، وغير معروضة للبيع، حيث تم اجبارهم وبمؤازرة من عناصر المديرية الاقليمية لامن الدولة على نقلها الى صالة العرض وبيعها بالسعر المدعوم.

كذلك تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب ملحمة في مدينة صيدا لعدم التزام الاسعار المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد .

ويأتي ذلك في اطار الجولات المستمرة التي يقوم بها مفتشو مصلحة الاقتصاد وبمؤازرة من عناصر امن الدولة على مختلف المحال والملاحم والسوبرماركت لضبط المخالفات والتأكد من التزام التجار بيع المواد الاستهلاكية المدعومة وفقا لجداول اسعار وزارة الاقتصاد .

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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