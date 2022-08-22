الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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محطات أقفلت أبوابها... هل عادت الطوابير؟

منذ ساعة واحدة
المحروقات

المحروقات

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يشهد قضاء بنت جبيل، منذ الصباح الباكر زحمة سيارات أمام محطات الوقود.

وقد أقفلت محطات أبوابها بحجة نفاد المخزون وعدم وصول المحروقات اليها، فيما أصحاب السيارات ينتظرون من دون التأكد ما إذا كانت ستفتح أبوابها.

وصدرت تسعيرة جديدة لأسعار المحروقات اليوم 22/8/2022، وقد لحظت ارتفاعاً في كافّة الأسعار التي باتت على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 591000 ليرة لبنانية بزيادة 16 ألف ليرة.
– بنزين 98 أوكتان: 604000 ليرة لبنانية بزيادة 16 ألف ليرة.
– مازوت: 697000 ليرة لبنانية بزيادة 7 آلاف ليرة.
– غاز: 335000 ليرة لبنانية بزيادة 7 آلاف ليرة.

في سياق متصل، كانت أبلغت الشركات المستوردة للنفط ان “مادة البنزين لن تسلّم اليوم الى المحطات، والسبب عدم وضوح آلية احتساب النسبة التي سوف يتم تسعير البضاعة على اساسها بين دولار صيرفة والسوق الموازية من قبل مصرف لبنان”, وفق معلومات خاصة لـ”صوت لبنان”.

وتجدر الإشارة، إلى ان “المادة متوفرة لدى جميع الشركات”.

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