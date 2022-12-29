محطات تقفل أبوابها أمام المواطنين

بعد أن عادت الطوابير أمام محطات المحروقات بالأمس إثر انخفاض سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألفاً، تزامناً مع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أقفلت صباح اليوم بعض المحطات أبوابها.

وأمس، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “المحطات لم تستطع بتاتاً الحصول على الدولار من المصارف واضطرت لشرائه ممن مكاتب الصيرفة بسعر يفوق 44500 ليرة، وبالتالي تخفيض الأسعار حمّل المحطات خسائر تتخطّى 80000 ليرة بكل صفيحة بنزين”.