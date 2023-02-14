محطات المحروقات لن تُقفل أبوابها.. وترقّب لجدول الأسعار!

أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّه “بعد الاتصالات والارتفاع الجنوني للدولار، تبلّغنا أنّه سيكون هناك جدول جديد للأسعار المحروقات عند الساعة الرابعة تقريبًا”، مؤكّداً :”المحطات لن تُقفل أبوابها”.

كان تجمّع الشركات المستوردة للنفط قد أعلن أنه صدر آخر جدول أسعار للمحروقات عن المديرية العامّة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في تاريخ 13 شباط 2023، عند الساعة الرابعة بعد الظهر، على سعر صرف 68200 ليرة لبنانية للدولار. إلّا أنّ سعر الصّرف في السوق الموازية ارتفع بشكل كبير ليتخطّى عتبة الـ٧٤،٠٠٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد حتى الساعة.

وعليه، طلب التّجمّع من وزارة الطاقة والمياه منذ الأمس إصدار جدول أسعار جديد للمحروقات، بناءً على الآلية التي تمّ اتّباعها مؤخرًا، والّتي تقضي بإصدار جدول أسعار مرتين في اليوم، وذلك لمواكبة تحرّكات سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السّوق. إلّا أنّه تمّ إبلاغ الشّركات أنّ الجدول لن يصدر، وذلك بسبب العطلة الرسميّة وإقفال الدوائر بتاريخه، الأمر الذي نتج عنه إقفال العديد من المحطّات في ظلّ الارتفاع الجنوني لسعر الدولار.