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محطات خالفت تسعيرة وزارة الطاقة في الجنوب.. ماذا كان مصيرها؟

21 - مارس - 2022
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كشف مفتشو مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة الجنوب، أثناء جولتهم اليوم بمؤازرة فريق من مكتب أمن الدولة في الزهراني عن مخالفة محطتي محروقات في سينيق وعنقون، بيعهم مادة البنزين للمواطنين خلافا للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

كما سطر المراقبون محضري ضبط في حق محطتين مقفلتين في الغازية بعد تبيان تخزينهما كميات من الوقود والمازوت بهدف احتكارها.

كذلك، جال مكتب أمن الدولة في قضاء الكورة على محطات الوقود في المنطقة، للتأكد من عدم إقفال أي محطة تتوفر فيها مادة البنزين، وذلك من ضمن خطة منع الاحتكار لهذه المادة.

وكان وزير الطاقة، أكد أمس، أن محطات تعبئة الوقود ستفتح اليوم الاثنين، عقب تدخّله لمعالجة موضوع تسليم الشركات المستوردة البضاعة لها.

وقال الوزير، في بيان، إنه تابع “موضوع البنزين وهو يشارك في مؤتمر الدوحة في قطر، حيث أجرى سلسلة اتصالات مع كل من دولة رئيس الحكومة نحيب ميقاتي والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات»، معلناً «معالجة الموضوع من خلال التزامهم تسليم البضاعة، وبالتالي ستفتح المحطات أمام المواطنين”.

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