الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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محطات كهرباء صيدا ورأس بيروت والضاحية معزولة منذ 72 ساعة!

منذ 19 دقيقة
منشأة الزهراني النفطية

معمل الزهراني النفطية

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أفادت معلومات الـ”الجديد” بأن “كافة محطات 220 ك.ف التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان معزولة عن الشبكة العامة بسبب توقف معمل الزهراني ما تسبّب بعزل محطات صيدا ورأس بيروت والضاحية منذ 72 ساعة. وتشير المعطيات الى استمرار الأزمة لحين تشغيل معمل الزهراني”.

وتعود جذور معاناة المواطنين اللبنانيين مع الكهرباء إلى حقبة الحرب الأهلية.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الحرب، لم يختلف الأمر كثيراً، لا بل زادت الأزمات، وتبددت الآمال بالإصلاح مع الانهيار المالي العظيم. وبات حلم اللبناني بـ24 ساعة أمراً غير واقعي، لا يظهر إلا في قائمة الوعود الظرفية.

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