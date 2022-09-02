محطات محروقات تغلق أبوابها... والسبب؟

أعلن تجمّع أصحاب المحطات في بيان، انه “بعد ارتفاع سعر دولار السوق السوداء واصبح الفرق يشكل اكثر من 70 في المئة من الجعالة التي من الأصل لا تصل كلها ولا تكفي لسدّ حاجات المحطات، وبعد أن كنا نبهنا في المؤتمر الصحافي تاريخ 23/8/2022 الى ان الاقفال سيكون قسريا. بدأنا نرى غالبية المحطات تغلق أبوابها لوقف النزف الذي بدأ منذ بداية الازمة في ظلّ عدم اكتراث من المعنيين”.

وارتفعت أسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة 2/9/2022 لتصبح على الشكل الآتي:

بنزين 95: 603000 (+2000) ليرة لبنانية

بنزين 98: 617000 (+2000) ليرة لبنانية

المازوت: 751000 ليرة لبنانية.

وكان وعزا ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال ابو شقرا لصوت بيروت انترناشونال سبب تغير جدول الاسعار الى ارتفاع سعر صرف الدولار من ٣٢ الف ليرة الى حوالي ٣٤ الف ليرة مشيراً ان اصحاب محطات المحروقات يقومون بدفع ٦٠٪؜ بالدولار. من ثمن صفيحة البنزين والباقي بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة ولذلك سيلحق تغير يومي على اسعار البنزين والمازوت الذي يدفع ثمنه ١٠٠٪؜ بالدولار الكاش مشيراً ان جدول اسعار المحروقات سيصدر يومياً.