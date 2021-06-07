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محطّة محروقات تعلن نفاد مخزون غالبية فروعها

7 - يونيو - 2021
سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع

سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع

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صدر عن إدارة محطة الأيتام البيان الاتي: “لما كنا نسير وإياكم خطوة خطوة ونضعكم دائما في صورة الوضع العام للمحروقات والأحوال التي تطرأ عليها،…نعلمكم اليوم-آسفين، بنفاد مخزون البنزين من غالبية محطاتنا في بيروت والجنوب والبقاع، معتذرين عن إقفالها القسري، وشاكرين في الوقت عينه كل الشركات ومن ضمنها منشأتي الزهراني وطرابلس التي زودتنا بالكميات خلال فترات الأزمة”.

أضافت: “لا تزال محطة طريق المطار مقفلة من صباح اليوم، لحين توافر مخزون جزء قليل من المحروقات لتكون، هي المحطة الوحيدة التي من الممكن أن تفتح من بين كل محطات الأيتام”.

وختمت: “إن مشكلة توافر المحروقات تتفاقم وتلفها الضبابية وعدم الوضوح، وتسير من سيء إلى أسوأ، ولعلنا بدأنا دخول النفق المظلم والله العالم”

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