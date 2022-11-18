محفوض: إستمرار النهج المعتمد أوصلنا إلى لا ثقة خارجية بجمهورية أكلتها ميليشيا ايرانية

بدعوة من عدد من رجال الاعمال اللبنانيين في الرياض شارك رئيس حركة التغيير ايلي محفوض في عشاء تكريمي أقيم له في مدينة الرياض في حضور ممثلين عن الاحزاب اللبنانية وقنصل عام لبنان في المملكة زياد رياشي.

وفي كلمة ترحيبية، أشاد فادي القاصوف بمواقف محفوض السيادية مرحبًا به في الرياض.

وقال محفوض في كلمة له أمام الحضور إن “انتخابات رئاسة الجمهورية وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع وصول رئيس حكومة ينسج تفاهمات واضحة مع الرئيس مع حكومة منسجمة في الرؤى والمقاربات على مستوى كل الملفات التي بحاجة لايجاد حلول إنقاذية من هنا الإصرار على رئيس لا يشبه طاقم الحكم الحالي ولا يكون مستنسخًا عن المنتهية ولايته”.

وأشار محفوض الى “الأزمة الكيانية التي يجسدّها حزب الله من خلال هيمنته على الدولة وأجهزتها وعليه فإن إستمرار هذه الميليشيا في وظيفتها التدميرية سيحول دون نجاح أي رئيس مهما كانت مواصفاته”.

وتابع: “إستمرار النهج السياسي المعتمد منذ ٢٠٠٥ أوصل الى لا دولة ولا مؤسسات ولا دستور ولا مصرف ولا ثقة خارجية بجمهورية أكلتها ميليشيا ايرانية تزعم بهتانًا أنها لبنانية والكلام في الأروقة الدولية بدأ يبحث عن تغييرات دراماتيكية ستطال كل التركيبة اللبنانية وقد نشهد انتخابات نيابية مبكرة”.

وختم محفوض كلمته متوجهًا للحضور، بالقول: “أنتم في بلد احتضنكم وكنتم أوفياء له كما وفائكم لوطنكم معظمكم سجّل نجاحات كبيرة كلٌ في مضماره أدعوكم كي تستمروا برفع اسم لبنان أينما حللتم”.