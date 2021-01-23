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محفوض: الجمهورية تحولت لدويلة بتحكمها ميليشيا

23 - يناير - 2021
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

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خذر رئيس حركة التغيير إيلي محفوض من الغضب الشعبي الكبير.

وغرّد رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر “تويتر”: “دولة بتشبه “حارة كل من إيده إله”.. فلتان وسرقة وصفقات وسمسرات. مرفأ متروك لتخزين شي بيشبه القنبلة الذرية..الناس بتموت ببيوتها وبيروت دمار ورماد وما في رئيس او وزير بيتحاسب.

وقال: “طريق المطار مليانة صور إيرانيين. التهريب ع عينك يا تجار السياسة. حكم محكوم مش حاكم. ودولة ممسوكة مش ماسكة. والجمهورية تحولت لدويلة بتحكمها ميليشيا بتقبض من ايران على ما قال زعيمها”.

وأضاف: “وبعد في كم ولد بالسياسة لا شغلة ولا عملة الا الحقد والكره والنميمة متل التلميذ اللي بيفسد ع رفيقه بالصف. لأ يا شباب هيك مش ماشي الحال. واللي معوّل إنو الشعب نايم ومخدّر.. غلطان.. قريبا.. الغضب الساطع آتٍ”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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