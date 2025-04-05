محفوض: الخطر يتمثّل في إمكانية إضاعة فرصة تاريخيّة للبنان

كتب رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض عبر منصة “أكس”: “الميليشيا تلعب على عامل الوقت وتعمل على استدراج الدولة لصفوفها من باب المظلومية.. والخطر الحقيقي اليوم يتمثّل في إمكانية إضاعة فرصة تاريخيّة للبنان لينتقل من الهيمنة الإيرانية بواسطة عملاء الداخل إلى رحاب الحرية والازدهار والانفتاح وعودة السيادة الفعلية… أسابيع حاسمة قبيل التوجّه إلى مرحلة نهضوية تأسيسية جديدة… وإلا الإستمرار بنفق الدجَل والغشّ وبيع الأوهام”.

الميليشيا تلعب على عامل الوقت وتعمل على استدراج الدولة لصفوفها من باب المظلومية.. والخطر الحقيقي اليوم يتمثّل

في إمكانية إضاعة فرصة تاريخيّة للبنان لينتقل من الهيمنة الإيرانية بواسطة عملاء الداخل إلى رحاب الحرية والازدهار والانفتاح وعودة السيادة الفعلية..

أسابيع حاسمة قبيل… — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) April 5, 2025