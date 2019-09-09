محفوض: الخوف من سداد ديون لبنان من الذهب

أكد رئيس حركة التغيير ايلي محفوض ان “لبنان عرف رجالات حكم أصحاب رؤية بعكس ساسة هذا الزمن. فلبنان مع الياس سركيس حاكما للمركزي، بات يتموضع في المرتبة الثانية عربيا و18 عالميا مع احتياطي ذهب بقيمة تتخطى 13 مليار دولار”.

وسأل عبر “تويتر”، “إذا كان أمثال سركيس وفؤاد شهاب وكميل شمعون وسواهم أنجزوا للجمهورية فهل بتنا بحاجة لاستنساخ نماذجهم؟”.

وقال: “حسنا فعل مجلس النواب عام 1986 بإقراره قانونا يمنع بيع ذهب مصرف لبنان إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب والسبب انعدام الثقة بين اهل الحكم. والخوف اليوم وبحكم وجود القسم الأكبر من الذهب في مصارف عالمية وفي حال تعثر لبنان عن سداد ديونه، إجباره على السداد من هذا الذهب وهناك يكون البكاء وصرير الأسنان”.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام