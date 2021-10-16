محفوض: تخافون ولا تُخيفون إلا الذمّيين وسنحافظ على لبنان

غرّد رئيس حركة التغيير ايلي محفوض عبر “تويتر”: كل السلاح والصواريخ والإستعلاء والتمويل الإيراني ودعم الأسد لم لن يستطيع تغيير واقع التركيبة اللبنانية وغزواتكم باهتة وصراخكم ما عاد يُسمَع. تخافون ولا تُخيفون إلا الذمّيين الذين باعوا القضية اللبنانية بثلاثين من فضّة وحتى هؤلاء خرجوا من الوجدان اللبناني. لبنان بيتنا وسنحافظ عليه.

كل السلاح والصواريخ والإستعلاء والتمويل الإيراني ودعم الاسد لم ولن يستطيع تغيير واقع التركيبة اللبنانية وغزواتكم باهتة وصراخكم ما عاد يُسمَع.

تخافون ولا تُخيفون الا الذمّيين الذين باعوا القضية اللبنانية بثلاثين من فضّة وحتى هؤلاء خرجوا من الوجدان اللبناني

لبنان بيتنا وسنحافظ عليه — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) October 16, 2021