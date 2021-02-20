محفوض: جردة حساب عن تحصيل حقوق المسيحيين

قام رئيس حركة التغيير إيلي محفوض بجردة حساب سريعة عن تحصيل حقوق المسيحيين.

وكتب محفوض عبر “تويتر”: “في جردة حساب سريعة عن تحصيل حقوق المسيحيين يتبدّى لنا:

•مرسوم تجنيس معيب.

•رفض توقيع التشكيلات القضائية.

•الطعن بقانون آلية الكفاءة.

•الصمت عن مصادرة املاك الكنيسة في لاسا.

•الصمت عن تهريب الدواعش.

•تأمين الغطاء المسيحي لسلاح ميليشيا ايرانية.

•أكبر نسبة هجرة”.

في جردة حساب سريعة عن تحصيل حقوق المسيحيين يتبدّى لنا:•مرسوم تجنيس معيب•رفض توقيع التشكيلات القضائية•الطعن بقانون آلية الكفاءة•الصمت عن مصادرة املاك الكنيسة في لاسا•الصمت عن تهريب الدواعش •تأمين الغطاء المسيحي لسلاح ميليشيا ايرانية•أكبر نسبة هجرة للمسيحيين•انهيار المصرف — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) February 20, 2021