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محفوض: جردة حساب عن تحصيل حقوق المسيحيين

20 - فبراير - 2021
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

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قام رئيس حركة التغيير إيلي محفوض بجردة حساب سريعة عن تحصيل حقوق المسيحيين.

وكتب محفوض عبر “تويتر”: “في جردة حساب سريعة عن تحصيل حقوق المسيحيين يتبدّى لنا:

•مرسوم تجنيس معيب.
•رفض توقيع التشكيلات القضائية.
•الطعن بقانون آلية الكفاءة.
•الصمت عن مصادرة املاك الكنيسة في لاسا.
•الصمت عن تهريب الدواعش.
•تأمين الغطاء المسيحي لسلاح ميليشيا ايرانية.
•أكبر نسبة هجرة”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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