محفوض: حزب الله حوّل لبنان إلى منصّة إيرانيّة لكنه فشل في فرض المشروع الإيراني

أكد رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض أن حزب الله حوّل لبنان إلى منصّة إيرانيّة بشكل يناقض تعاليم الإمام موسى الصدر والإمام محمد مهدي شمس الدين والعلامة محمد حسين فضل الله. وقال محفوض في مؤتمر صحفي: “حزب الله تكفّل بعرقلة الحلول كافّةً عند كل توقيع تماماً كما فعل بـ”إعلان بعبدا” وهو يحاول اليوم “ثورنة” لبنان بعدما سلب الدولة دورها وحصره بالميليشيا”.

وأضاف: “الدولة صامتة مقابل حزب الله الذي يسعى للإتيان برئيس جمهورية يغطّي سلاحه كإميل لحود وميشال عون وهذه الميليشيا استدرجت الحروب إلى لبنان واستجرّ الإرهابيين ثمّ هرّبهم إلى سوريا”. وأوضح أن دول عدّة أصبحت تصنّف هذا “الحزب” كمنظّمة إرهابية وخطر ثقافة هذه الميليشيا تهدّد اليوم المجتمع اللبناني والعلاقة مع العرب والغرب بعدما خطفت لبنان وأبعدته عن أصدقائه الدوليين.

ورأى محفوض أن حزب الله اعتمد نهج “غسل الأدمغة” لكنه فشل في فرض المشروع الإيراني على اللبنانيين وهو متورّط بعمليات إرهابية خارج لبنان.

ولفت إلى أنه لا بُدّ اليوم لنا من رفع القضية اللبنانية إلى المجتمع الدوليّ عبر ملف يتضمّن الأخطار التي يشكّلها حزب الله وسيصل هذا الملف إلى كبرى الدول والمرجعيات في العالم وسنسلّمها أولاّ إلى البطريرك الماروني.