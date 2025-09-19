الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
محفوض رداً على قاسم: المملكة لا تتعاطى مع ميليشيا!

منذ 9 دقائق
إيلي محفوض

كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر “أكس”: “الشيخ نعيم قاسم يسعى لفتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية، لكن فات الرجل أنه الأجدى به إعلان الانتساب للجمهورية اللبنانية قبل أن يغرّد خارج سرب حدود لبنان، وليطمئن سماحة الشيخ فالعلاقات اللبنانية – السعودية بأحسن الأحوال، فالمملكة لا تتعاطى مع ميليشيا بل تنسج علاقاتها ضمن الأطر الدستورية.. وطالما أنتم يا شيخ نعيم تتماهون مع الحرس الثوري الإيراني المخرّب فلا اعتبار لرسالتك الملغومة”. عليك بتسليم سلاحك والتسليم بالشرعية واترك امر العلاقات الخارجية للحكومة اللبنانية”.

