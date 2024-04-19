محفوض: سقط لبنان في أخطر حلقة تذويب للهوية

كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر “اكس”: “انكشف الغزو الإيراني للبنان عبر منظمة راديكالية مسلحة ومع انعدام التجانس مع السيادة الوطنية وربط الجمهورية اللبنانية بالثورة الإسلامية من خلال زحف ايديولوجي بدلا من الغزو التقليدي فسقط لبنان في أخطر حلقة تذويب للهوية بعد الاستيلاء عليه عسكريا واقتصاديا وتكميم الحياة السياسية”.

انكشف الغزو الإيراني للبنان عبر منظمة راديكالية مسلحة ومع انعدام التجانس مع السيادة الوطنية وربط الجمهورية اللبنانية بالثورة الإسلامية من خلال زحف ايديولوجي بدلا من الغزو التقليدي فسقط لبنان في أخطر حلقة تذويب للهوية بعد الاستيلاء عليه عسكريا واقتصاديا وتكميم الحياة السياسية — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) April 19, 2024