محفوض في ذكرى رحيل البطريرك صفير: للتمسك بالهوية اللبنانية

قال رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض مستذكرًا البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير في ذكرى غيابه: “في ذكرى رحيل البطريرك مارنصرالله بطرس صفير إستعادة لصلابة الموقف والتمسك بلبنان بكامل مساحته وبجميع أهله دون انتقاص شبر أو حق من الحقوق ومعه كانت المصالحة الحقيقية في الجبل والتي لا بد وأن نعمّم نموذجها بين جميع اللبنانيين ولعلّ إيمان الكاردينال صفير بالتكاملية اللبنانية المسيحية الاسلامية الدرزية ساهم بتحرير لبنان من الاحتلال السوري كذلك نحن اليوم بحاجة للتماسك مع بعضنا البعض وللتمسك بالهوية اللبنانية وبالوجود الحر إنقاذًا للجمهورية”.

في ذكرى رحيل البطريرك مارنصرالله بطرس صفير إستعادة لصلابة الموقف والتمسك بلبنان بكامل مساحته وبجميع أهله دون انتقاص شبر أو حق من الحقوق ومعه كانت المصالحة الحقيقية في الجبل والتي لا بد وأن نعمّم نموذجها بين جميع اللبنانيين ولعلّ إيمان الكاردينال صفير بالتكاملية اللبنانية… pic.twitter.com/Axahz9AfFV — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) May 12, 2024