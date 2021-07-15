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محفوض: لإلغاء المجلس الاعلى اللبناني السوري

15 - يوليو - 2021
ايلي محفوض

ايلي محفوض

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غرّد رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر “تويتر”: “لإلغاء المجلس الاعلى اللبناني السوري الذي أنشئ بزمن الاحتلال السوري للبنان، نجدد اليوم أيضا المطالبة بإلغاء هذا المجلس البدعة فعدا عن كونه يرمز لحقبة ظلامية وإنشاؤه حصل بين غالب ومغلوب، حرام كل ليرة تدفع عليه والناس لا تملك ثمن حبة دواء إنه لزوم ما لا يلزم وهو باب من أبواب الهدر”.

 

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