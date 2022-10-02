محفوض: لا بد أن تتوقف وظيفة حزب الله التدميرية الإفلاسية

في ظل الازمة الحالية التي يعاني منها لبنان مع الاقتراب من الفراغ الرئاسي، في وقت يحاول كل طرف سياسي طرح الاسم الذي يساعده في المرحلة المقبلة لتلبية رغباته السياسية، تحاول الاوساط المستقلة وبعض الحزبية طلب مواصفات الرئيس على ان تكون خارجة عن السيطرة الحزبية لمساعدة لبنان للخروج من سلسلة الازمات التي بدأت منذ مطلع ولاية الرئيس السابق اي منذ 4 سنوات تقريباً.

حيث أشار رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض، إلى أنه “لا بد وأن تتوقف وظيفة حزب الله التدميرية الإفلاسية التهجيرية، ولعل أبرز مهمات الرئيس القادم عناية القرارات الدولية والعمل على إنفاذها”.

وقال في تصريح له: “أما مهزلة البحث عن مرشح وسطي، لا لون سياسياً له، يعني إدخال لبنان‬ في دوامة جهنمية، وعليه لا حلول الا بوقف أنشطة تلك الميليشيا الايرانية المنشأ والتمويل”.